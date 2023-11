โดย ลิเวอร์พูล ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องหลังล่าสุดบุกเฉือน บอร์นมัธ ทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีก 2-1 ในฟุตบอลคาราบาว คัพ 2023-24 รอบ 16 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เกมนี้ “หงส์แดง” ขึ้นนำก่อนจาก โคดี กักโป นาที 31 ก่อน “เดอะ เชอร์รีส์” จะมาตามตีเสมอจาก จัสติน ไคล์เวิร์ต นาที 64 ทว่าทีมเยือนมาแซงนำ 2-1 อีกครั้งจากลูกยิงสุดสวยของ ดาร์วิน นูนเญซ นาที 70 พร้อมเป็นประตูชัยในเกมนี้

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ ลิเวอร์พูล ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไปโดยจะเปิดสนาม แอนฟิลด์ พบกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด อีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีก Soccer Football – Carabao Cup – Fourth Round – AFC Bournemouth v Liverpool – Vitality Stadium, Bournemouth, Britain – November 1, 2023 Liverpool manager Juergen Klopp celebrates after the match Action Images via Reuters/Peter Cziborraหลังเกม คล็อปป์ พูดถึงผลงานของทีมในแมตช์นี้ที่มีฝนตก และลมแรงรบกวนตลอดว่า “เราควรจะทำประตูให้มากกว่านี้ในครึ่งแรกเมื่อลมพัดเข้ามาหาเรา แต่เราทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งหลัง เด็กๆ ต่อสู้กันอย่างหนัก แต่ (สภาพอากาศ) โหดร้ายมาก...

“ประตูที่เราเสียคือลูกตั้งเตะ และผมไม่รู้ว่าทำไมเขา (จัสติน ไคลเวิร์ต) ถึงไม่ถูกทำตามประกบ เกมแบบนี้มันยากมากสำหรับทั้งสองทีม และมันสำคัญที่คุณจะต้องชนะ มีหลายวิธีที่จะชนะเกมฟุตบอล และเราพบมันแล้ว” นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 56 ปียังชื่นชมผลงานของ จาเรลล์ ควอนซาห์ เซ็นเตอร์ฮาล์ฟดาวรุ่งที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ว่า “จาเรลล์ คือแมนออฟเดอะแมตช์ของผม เขาแข็งแกร่งในการสกัดบอล เราจ่ายบอลให้เขาเยอะมาก เขามีเรื่องต้องทำมากมาย เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของเขาจริงๆ”

