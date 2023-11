กรณีนางสุรินทร์ อายุ 52 ปี แม่ของ น.ส.สุรัตวดี อายุ 32 ปี ที่กำลังจมน้ำแต่ไม่มีใครลงไปช่วย และจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าของทุกคน จึงแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือ โดยผู้เป็นแม่ร่ำไห้สงสัยทำไมคนถ่ายคลิปและคนยืนดูอีกหลายคนไม่ช่วยเหลือ ร้องสื่อด้วยความสงสารลูกว่า ทำไมยังหัวเราะร่า ยืนพูดคุยสาปแช่งแทนที่จะเรียกคนมาช่วยหรือลงไปช่วยตอนเกิดเหตุนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 2 พ.ย.66 ที่สภ.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท นางสุรินทร์ เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว ยังไม่พร้อมให้การสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆ จึงติดต่อไปยัง ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุ่มเสมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.

“วันนั้นกลุ่มเด็กๆ เห็นเดินลงไป จึงเรียกให้ขึ้นมาจากน้ำแล้ว แต่ไม่ยอมขึ้น เด็กๆจึงปล่อย เพราะผู้ตายนั้นว่ายน้ำค่อนข้างชำนาญ แต่วันนั้นน้ำไหลแรง เพราะฝนตกชุก เด็กๆก็มีแต่ผู้หญิง จึงไม่สามารถลงไปช่วยได้ ลงไปช่วยก็อาจจะตายไปด้วย แต่เด็กๆ กลุ่มนี้ก็รีบโทรศัพท์มาแจ้งหลังที่เห็นว่าจมหายไปทันที” ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ กล่าว

