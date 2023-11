ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 กันยายน ลิซ่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแสดง Crazy Horse ทำให้มีการถกเถียงกันบนอินเทอร์เน็ตของจีนว่า การแสดงของลิซ่าเป็นศิลปะหรือเป็นการโชว์ความลามกอนาจาร ดังนั้น ชาวเน็ตบางรายเชื่อว่า การที่ลิซ่าในฐานะไอดอลสาวระดับโลกได้มีส่วนร่วมในการแสดงอนาจารจะส่งผลเสียต่อแฟน ๆ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกรงว่าเยาวชนจีนอาจเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

พร้อมทั้งมีการค้นหา “Lisa” กับ “疯马秀”(Crazy Horse Paris)ต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ตามรายงาน บัญชีเว่ยป๋อของสาวลิซ่าที่มีแฟน ๆ มากกว่า 8 ล้านคน ไม่สามารถดูได้อีกต่อไป และบัญชีแฟนคลับของเธอก็ถูกบล็อกเช่นกัน ซึ่งเมื่อคลิกที่บัญชีเว๋ยป๋อของลิซ่าในชื่อบัญชี “BP : lalalalisa_m” และบัญชีของแฟนคลับ “LISA_LALISAHOUSE”

แม้แต่นักแสดงชาวจีนที่เข้าร่วมรับชมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อโต้แย้งนี้ โดยแองเจล่าเบบี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากการไปร่วมงาน Paris Fashion Week เพื่อชม “Crazy Horse Show” จาง เจียนนี่และแองเจล่าเบบี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “สนับสนุนอุตสาหกรรมอนาจาร”

อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสการโดนแบนดังกล่าวมาถึงประเทศไทยและต่างประเทศ แฟน ๆ บางรายออกมาให้ความเห็นว่า จริง ๆ แล้วอาจไม่ได้โดนแบน แต่โดนลบบัญชี เนื่องจากไม่ได้ต่อสัญญากับทางค่ายวายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์และบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีที่วายจีเป็นคนเปิดให้ลิซ่า

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕