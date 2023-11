โดย แมนฯ ยูไนเต็ด แชมป์เก่าต้องจบเส้นทางการป้องกันแชมป์คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2023-24 ไว้ที่รอบ 16 ทีมสุดท้ายหลังพ่าย นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด รองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วคาถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจาก มิเกล อัลมิรอน นาที 28, ลูอิส ฮอลล์ นาที 36 และโจ วิลล็อก นาที 60

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปีศาจแดง” แพ้คาบ้านด้วยสกอร์ 0-3 เป็นนัดที่ 2 ติดต่อกันทุกรายการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1962 หลังก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งโดน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกถลุงมาด้วยสกอร์ดังกล่าว พร้อมเป็นการปราชัย 8 จาก 15 เกมแรกของซีซั่นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 1962-63 ด้วย

Soccer Football – Carabao Cup – Fourth Round – Manchester United v Newcastle United – Old Trafford, Manchester, Britain – November 1, 2023 Manchester United manager Erik ten Hag takes notes during the match REUTERS/Molly Darlington CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

อย่างไรก็ตามเฮดโค้ชวัย 53 ปียังเชื่อมั่นว่าลูกทีมจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้ “ผมมั่นใจว่า นักเตะจะยืนหยัดร่วมกันได้ คุณจะได้ความมั่นใจก็ต่อเมื่อคุณอยากเล่น คุณต้องได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง อยู่ในเกม ชนะการต่อสู้ ทำมันด้วยกัน ไม่มีทางอื่นนอกจากสามัคคีกันแต่ต้องมีวินัยและ รับผิดชอบ นั่นคือคำสำคัญ”

ด้าน เอ็ดดี ฮาว กุนซือ นิวคาสเซิล กล่าวว่า “มันเป็นผงานที่ดีมากจากเรา จิตใจก็ยอดเยี่ยม เรามีนักเตะบาดเจ็บหลายราย และเกมนี้ก็ต้องเสีย แมตต์ ทาร์เกตต์ ไปตั้งแต่ต้นเกม แต่มันเป็นการตอบรับที่ยอดเยี่ยม”

