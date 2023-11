ดูเหมือนจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เพื่อนๆสนิทรับรู้กันกับ ความรักของ แอฟ ทักษอร ล่าสุดนอกจาก ต่อ ธนภพ น้องชายคนสนิท ก็ออกมายอมรับว่ารู้เรื่องทุกสิ่งแต่พูดไม่ได้ต้องให้เกียรติ เพราะพี่สาวคนสนิทมาปรึกษาเรื่องหัวใจตลอด ดีใจที่แอฟเปิดใจเห็นพี่สาวมีความสุขสดใส

ขณะที่ย้อนคอมเมนต์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดีเจเป้ วิศวะ โพสต์กับ คิริน ยัง ขณะไปกินเนื้อตุ๋นร้านดัง พร้อมเทียบภาพ 8 ปี แคปชั่นว่า “8 ปีผ่านไป มุมเดิม โต๊ะเดิม แต่ความอร่อยมากกว่าเดิม วู้วววววฮู้ววววว ร้าน วัฒนาพานิช เอกมัย”

แอฟ ทักษอร เพื่อนสนิทร่วมในกลุ่ม จุ๋ย วรัทยา , ดีเจพุฒ และ ดีเจเป้ ได้เข้ามาคอมเมนต์แซว “เนื้อตุ๋นอยู่ๆก็หวานนน” พร้อมอิโมจิความรักตาเป็นหัวใจ งานนี้เจอเพื่อนตอบกลับแบบจี้จุดหัวใจเช่นกันว่า “กระดูกอ่อนทางนู้นก็หวานไม่เบานะค้าบ (อิโมจิหน้าทะเล้น)”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕