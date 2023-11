เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 พ.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะเพื่อเดินทางไปพูดคุยกับทางการจีน ที่จะเปลี่ยนจากการจัดซื้อเรือดำน้ำ เป็นเรือฟริเกต ว่า วันนี้จะประชุมในเรื่องนี้ ต้องรอฟังทางการจีนว่าจะพร้อมเมื่อใด เพื่อที่ประเทศไทยจะได้จัดคณะไปพูดคุย

นายสุทิน กล่าวว่า คิดว่าไม่ยาก เพราะเรามีหลายโอกาสที่จะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งที่งานประชุม Defense & Security 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยียุทโธปกรณ์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ย. ที่จะมีโอกาสได้เจอผู้นำกองทัพจีนด้วย และเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมที่อินโดนีเซีย ในวันที่ 15-16 พ.ย. ซึ่งมีโอกาสที่จะพูดคุยกันนอกรอบในประเด็นนี้

