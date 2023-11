เรียกว่า สะเทือนไปทั้งวงการภาพยนตร์ไทย หลัง “สัปเหร่อ” จากจักรวาลไทบ้าน กำกับโดย “ต้องเต ธิติ” ที่กวาดรายได้ 65 ล้านภายใน 5 วันหลังเข้าฉาย ซึ่งรายได้ในตอนนี้ ทะยานสู่ 700 ล้านบาท ภายใน 25 วัน เป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด ทุบสถิติถล่มแบบไม่มีพัก ตอกย้ำความปัง ไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้น เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “Thibaan Channel” ได้เผยข้อมูลว่า “สัปเหร่อ GO INTER เดินทางสู่สายตาผู้ชม 9 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์, ไต้หวัน, มาเลเชีย, พม่า, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนิเชีย และ กัมพูชา”

