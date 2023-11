เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุม สมช. โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.มหาดไทย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมจากนั้นนายเศรษฐา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเลขาธิการ สมช.

ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อกฎหมายนั้น คือการโอนย้ายใช่หรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า เอาไว้ก่อนแล้วกัน อย่าเพิ่งเลย เอาความเหมาะสมดีกว่า ยังไม่เหมาะสมที่จะพูด แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหา และ สมช.ก็ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพอยู่แล้ว ไม่มีตกหล่นอยู่แล้วตรงนี้

เมื่อถามว่าจะเป็นคนนอก หรือคนใน ก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า ไม่มี เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้มีชื่อเดียวใช่หรือไม่ นายเศรษฐาไม่ตอบคำถามดังกล่าว เมื่อถามว่าต้องให้กำลังใจคนในหรือไม่ ที่ยังไม่สามารถขึ้นได้เลย และอาจต้องนำคนนอกเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช. นายเศรษฐา กล่าวว่า ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการ สมช. ในฐานะรักษาการเลขาธิการสมช. ก็พูดอยู่แล้ว วันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข เดี๋ยวท่านให้สัมภาษณ์อีกทีก็ได้ ถ้าไม่เชื่อก็ถามท่านดู

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕