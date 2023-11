“โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ผ่านแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน คือแหล่งพลังงานหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ พลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.

นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด กฟผ. เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแสงแดดในระดับความเข้มที่เหมาะสม และมีพื้นที่ราบซึ่งอยู่ติดกับระบบส่งไฟฟ้าเดิมของโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน จึงเหมาะแก่การทำโซลาร์ฟาร์มเพื่อช่วยเสริมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่น ๆ เมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง หรือมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น

“เมื่อระบบไฟฟ้าหลักมีปัญหา ปัจจุบันสามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ทันที นาน 15 นาที ระหว่างรอโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมระบบ ทำให้ปัญหาไฟดับน้อยลง ส่วนสถานที่สำคัญและจำเป็น เช่น โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ก็มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง”

ด้านนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง สะท้อนว่า ในอดีตแม่ฮ่องสอนเกิดไฟฟ้าดับแต่ละครั้งใช้เวลานาน 2 – 3 วัน แต่ปัจจุบันหลังจากมีโครงการสมาร์ทกริดที่ จ.แม่ฮ่องสอน ระบบไฟฟ้าก็มีความเสถียรมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ตลอด ภาคการท่องเที่ยวก็คึกคักด้วย

นอกจากนี้ กฟผ. ยังติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop รวม 200 กิโลวัตต์ ให้กับหน่วยงานราชการ 6 แห่ง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง และองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อลดการพึ่งไฟฟ้าจากระบบหลัก รวมถึงติดตั้งระบบริหารจัดการพลังงานภายในตัวอาคารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ.

