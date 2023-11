เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 จากกรณีที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและสส.พรรคก้าวไกล มีมติขับ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี ออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกล เพราะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรง และกรณีนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ให้ขับพ้นสมาชิกพรรค จึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อน เพื่อให้มีการยอมรับผิด และขอโทษจากการกระทำ จากนั้นจะมีการพิจารณาต่อไป ทำให้สส.

ล่าสุด นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์สเตตัสสีดำในเฟซบูัก ก่อนจะลบทิ้งในเวลาต่อมา นายวิโรจน์ เผยกับ‘ออนไลน์’ว่า สาเหตุที่ลบสเตตัสสีดำออก เพราะไม่อยากให้กระทบพรรค แม้จะเป็นความเห็นส่วนตัว แต่เราก็ต้องเคารพมติพรรค ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างจากเผด็จการ

