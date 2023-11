วันที่ 2 พ.ย.2566 น.ส.เอ (นามสมติ) ได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท เข้าตรวจสอบห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นห้องที่เช่าไว้ โดยแจ้งว่ามีบุคคลอื่นที่ตนเองไม่อนุญาตได้แอบปีนเข้ามาใช้ห้อง พร้อมทั้งพาขึ้นไปดูที่ชั้น 2 ของหอพัก ซึ่งปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงผู้บุกรุกได้หลบหนีไปแล้ว จึงแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ที่โรงพัก

น.ส.เอ กล่าวว่า บุคคลที่บุกรุกปีนเข้ามาห้องตนคือ นายบี (นามสมมติ) กับ น.ส.ซี (นามสมมติ) ซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกับตนในกลุ่มและเคยมาขออาศัยนอนที่ห้อง แต่ระยะหลังตนรู้สึกไม่สบายใจที่ทั้งคู่เข้ามาใช้ห้องของตน เพราะมีพฤติกรรมมั่วสุม ทั้งดื่มเหล้า เบียร์ และสร้างความสกปรก

น.ส.เอ กล่าวต่อว่า ก่อนเกิดเหตุตนล็อกห้องเพื่อไม่ให้ทั้ง 2 คนมาใช้ห้องแล้วออกไปธุระ จู่ ๆ ทั้งนายบีและน.ส.ซีก็ตามไปเจอตนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แล้วต่อว่าที่ล็อกห้องไม่ให้เข้า และมีการตบตีกันแล้วแยกย้าย ตนจึงแจ้งตำรวจตามมาที่ห้อง เพราะคาดว่าทั้งคู่จะกลับมาแอบนอนที่ห้องของตน แต่ปรากฏว่าทั้งคู่หลบหนีไปก่อน

ทั้งนี้ ระหว่างเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น น.ส.เอ มีท่าทีอัดอั้นใจ น้ำตาไหล เพราะถูกเพื่อนที่เคยช่วยเหลือให้ที่หลับนอนทำร้ายตบตี

