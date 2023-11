จากการสำรวจดังกล่าวมีการแยกคำถามออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ข้อที่ 1. เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม และข้อที่ 2 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง ซี่งจากการสำรวจพบว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ – ปากท้อง ร้อยละ 60.2 ส่วนเร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคมอยู่ที่ร้อยละ 39.8 นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดของการโหวตในแต่ละหัวข้อดังนี้

สำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมโหวตออนไลน์ โพลมติชน x เดลินิวส์ : รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร? จำนวน 41,455 ราย แยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 63.7 เพศหญิง ร้อยละ 33.2 และไม่ระบุเพศ ร้อยละ 3.1 โดยมีอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 35.8 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.7 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 20.1 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 16.9 และ อายุ 18-20 ปี ร้อยละ 4.5 ส่วนระดับการศึกษาจากการสำรวจพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.1 ปริญญาโท ร้อยละ 17.

มีผู้มาตอบแบบสอบถามประมาณ 7-8 หมื่นรายต่อครั้ง โพลรัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร? จะมีผู้ตอบแบบสอบถามราว 4 หมื่นกว่าคน หรือลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า คนอีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ที่หายไป คือ คนที่ไม่ได้เลือกพรรคการเมืองในรัฐบาลชุดนี้ หรือไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ ดังนั้น ผลสะท้อนแรกที่ปรากฏชัดเจนในโพลครั้งนี้ คือ รัฐบาลต้องเร่งสร้างผลงาน เร่งกอบกู้ความความหวังและความศรัทธาของผู้คน เพื่อดึงให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยากมีส่วนร่วมกับรัฐบาล...

นายปราบต์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโพลในครั้งนี้ ยังจะมีเวทีวิเคราะห์โพลเชิงลึกในวันที่ 13 พฤศจิกายน ซี่งจะมีรายละเอียด และความน่าสนอีกมาก เพราะจะมีนักวิชาการและสื่อมวลชนมาร่วมวิเคราะห์โพลจากหลากหลายแง่มุม

“ในฐานะตัวแทนกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมทำโพลเดลินิวส์ X มติชน ในครั้งนี้ ทุกเสียงของท่านมีความหมาย และจะสะท้อนไปถึงรัฐบาลนายกฯเศรษฐา ทวีสิน ว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหรือเดินหน้านโยบายอะไรเร่งด่วนที่สุด

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕