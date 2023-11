โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ แถมบอกสอบผ่านรู้เลยว่าใคร อาทิ เอ้า ฉันรู้ , อ ม หรือคะหรือคะ , ถ้าสาดสี ก็มีอยู่คนเดียว , นักร้องสาดสี คือรู้เลยว่าใคร , โอเค ข้อสอบนี้ฉันสอบผ่าน , ง่ายมาก..นักร้องสาดสีก็พี่ศรีสุวรรณนั่นไง เป็นต้น

ล่าสุดมีคนไปส่องโซเชียลส่วนตัวของฝ่ายหญิง ที่มีชื่อถูกโยงตามคำบอกใบ้ดังกล่าว ซึ่งเจ้าตัวเคลื่อนไหวรัวๆเผยสเตตัสข้อความคล้ายคนอกหักด้วย

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕