ราคาทองคำประจำวันที่ 2 พ.ย.2566 ปรับลง 150 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 34,350 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.24 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 33,750 บาท ขายออก 33,850 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,139.76 บาท และขายออกที่ราคา 34,350 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,986.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์• ขายออก บาทละ 33,850 บาท

