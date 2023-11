เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 1 พ.ย.2566 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จ. นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน สั่งการให้นายภูวริน บุญภูพันตันติ หัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยนายสรรเสริญ ฉายรัศมีกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาแดน กองร้อยบางปะอินที่8 บูรณาการร่วมกับตำรวจ สภ.บางปะอิน และ สภ.พระอินทร์ราชา ออกตรวจสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม

โดยเฉพาะ 6 ประเด็น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (6) สถานบริการและสถานบันเทิง

นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย

โดยวันนี้ชุดปฎิบัติการพิเศษอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิง พร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกร้าน ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ เฝ้าระวังการนำยาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบการ และเน้นย้ำเรื่องเวลาปิดบริการตามกฎหมายกำหนด ต้องเช็คบิลและเคลียร์ลูกค้าออกจากร้านทันที ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านให้ปฎิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด...

