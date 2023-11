2 พ.ย. 66 – ร.ต.ท.เรืองวิทย์ ทัศนาลัย รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้ศาลแม่เนียง-แม่น้อม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางโค้ง ริมถนนเพชรเกษมสายเก่า ท่าราบ-เจ็ดเสมียน ม.3 ต.ท่าราบ จึงรุดตรวจสอบ หลังรับแจ้งเหตุ จึงประสาน จนท.ดับเพลิงจาก อบต.ท่าราบ พร้อมมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ เข้าระงับเหตุดับเพลิง ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุ พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ เต้นท์พลาสติกที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลแม่เนียง-แม่น้อม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก อบต.ท่าราบ พร้อมอาสามูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งช่วยกันดับเพลิง โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

จากการตรวจสอบพบ เต็นท์ จำนวน 5 หลัง ภายในมีชุดไทยจำนวนเกือบ 3 พันชุด โต๊ะเครื่องแป้ง และสิ่งของต่าง ๆ ที่มีชาวบ้านนำมาแก้บน ถูกเพลิงไหม้พังเสียหายเกือบทั้งหมด แต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านประหลาดใจคือตัวเรือนศาลแม่เนียง-แม่น้อม ซึ่งทำจากไม้ถูกเพลิงไหม้เสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยรูปปั้นจำลองแม่เนียง-แม่น้อม และสิ่งของที่อยู่ภายในตัวศาลไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ร.ต.ท.พจน์ ภู่ระหงษ์ อายุ 56 ปี ตำรวจประจำป้อมชุมชนท่าราบ เล่าว่า ตนได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากชาวบ้าน จึงมาตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้เต็นท์แขวนชุดไทยอย่างรุนแรง จึงรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนสาเหตุคาดว่า อาจจะมีชาวบ้านมากราบไหว้แก้บนหลังหวยออก แล้วลืมจุดธูปเทียนทิ้งไว้ จนเกิดเพลิงไหม้

ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุ น.ส.เพื่อน อายุ 27 ปี ชาว อ.บางแพ พร้อมกลุ่มเพื่อน ที่เดินทางมาที่ศาลเพื่อแก้บน แต่ทว่าเมื่อมาเห็นศาลถูกเพลิงไหม้ ทุกคนต่างตกใจ ก่อนจะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนและเพื่อนๆ ได้มาของโชคลาภ โดยหากสำเร็จจะนำไฟโซล่าเซลล์มาติดตั้งให้ที่ศาลได้ส่องสว่างตลอดทั้งคืน รวมไปถึงเปิดเครื่องเสียงถวาย กระทั่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พ.ย.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕