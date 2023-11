เมื่อวันที่ 2 พ.ย.66 ที่กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ กลุ่มรถโดยสารร่วมบริการสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรถตู้ รถมินิบัส รถเมล์ รถโดยสาร และรถสองแถวในเขตกรุงเทพฯ -ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชลบุรี ทยอยนำรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท มารวมตัวกันที่จุดนัดหมาย ริมถนนวิภาวดีรังสิต กระทรวงพลังงาน

เพื่อขอเข้าพบพร้อมยื่นหนังสือถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เพื่อร้องเรียนถึงความเดือดร้อนต่อปัญหาราคาค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตามกำหนดการนัดหมายประมาณ 09.00 น.

นางรุ่งเรือง ทองคำ เลขาธิการสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด หมวด 2 บขส. ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นคาดว่า จะมีผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทยอยเข้าร่วมประมาณ 500 คัน และเป้าสูงสุดที่ 1,000 คัน เพราะต้องวิ่งให้บริการประชาชนช่วงเช้าก่อน ซึ่งได้รับการประสานงานว่า การเข้ายื่นหนังสือต่อรมว.พลังงาน วันนี้จะส่งน.ส.อรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษารมว.พลังงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือ

โดยเบื้องต้นกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการสาธารณะยืนยันข้อเรียกร้อง ขอให้ราคาก๊าซเอ็นจีวีอยู่ที่ 13 บาท ต่อกิโลกรัม (กก.) ขอให้ขยายระยะเวลา ของการใช้บัตรส่วนลดเพิ่มเติมอีก 2 ปี ขอให้ยกเลิกการกำหนดปริมาณการเติมก๊าซเอ็นจีวี ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และขอให้มีบัตรส่วนลดค่าเชื้อเพลิงที่ใช้น้ำมันดีเซล ของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ

“ทางกลุ่มฯจะขีดเส้นตายขอความชัดเจนภายใน 7 วัน หากไม่มีคำตอบที่ชัดเจน จะยกระดับเป็นการหยุดเดินรถในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดและปักหลักชุมนุมระยะยาว ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาวันนี้” นางรุ่งเรือง กล่าว อย่างไรก็ตาม จากผลพวงการรวมตัวชุมนุมครั้งนี้ ส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต หน้ากระทรวงพลังงานชะลอตัวถึงขั้นติดขัด ประชาชนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือควรหลักเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

