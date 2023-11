2 พ.ย. 66 – พ.ต.ต.อุดมเพชรรัตน์ สว. (สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน ภายในทางลอดอุโมงค์โลตัส ขาเข้า เมือง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ก่อนเดินทางไปสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สายตรวจจราจร และเจ้าหน้าที่ กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ มาสด้า CX 3 สีแดง ทะเบียน กอ-845 ภูเก็ต สภาพรถพังเสียหายยับทั้งคัน ห่างกันประมาณ 50 เมตร พบรถพ่วง 22 ล้อ บรรทุกน้ำมันพืช ทะเบียน 70-9450 เพชรบุรี ได้รับความเสียหายบริเวณ กันชนด้านหน้าขวา ล้อหน้าขวาและล้อหลังด้านขวายางระเบิด

จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า รถทั้ง 2 คัน ได้ขับขี่มาจาก ถนนบายพาส (เฉลิมพระเกียรติร 9) และได้ลงมาในอุโมงค์ทางลอด เมื่อถึงที่เกิดเหตุ รถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวได้วิ่งอยู่เลนด้านซ้าย ส่วนรถเก๋งมาสด้า วิ่งอยู่ด้านเลนขวาและได้เสียหลัก เบียดรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน ทำให้รถเก๋งเสียหลักหมุน ไปฟาดกับแท่งแบริเออร์ จากนั้นโดนล้อด้านหลังของรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน เหยียบจนได้รับความเสียหาย แต่เคราะห์ดีคนขับรถเก๋งผู้หญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และญาติได้นำส่ง รพ.

นายพรชัย เหมนแก้ว อายุ 39 ปี คนขับรถบรรทุกน้ำมัน เล่าว่า ตนขับมาจากบางสวรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมาส่งน้ำมันที่ คลังน้ำมัน อ่าวมะขาม อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างขับมา ซึ่งเขาอยู่ด้านขวา พอมาถึงที่เกิดเหตุ เหมือนกับเก๋งหลับในแล้วเสียหลัก ตนจึงเบรก และได้เกิดเหตุดังกล่าว

หลังทราบเรื่อง เจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และได้เร่งเคลียร์การจราจรด่วน เพื่อป้องกัน การจราจรติดขัดในช่วงเช้า และได้ประสานรถกู้ซาก เพื่อนำรถทั้งสองไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.เมืองภูเก็ต และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทั้งคนขับรถเก๋งและคนขับรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

