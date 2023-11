ภาพในคลิปเผยให้เห็นกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นหลงหยาน เสี่ยวหยู บังคับให้นักเรียนชายที่ถูกรังแกใช้นิ้วป้ายอุจจาระจากโถส้วม แต่เด็กชายไม่ยอมเอานิ้วเข้าปากและบอกว่าเพื่อนๆ คนอื่นอยู่ด้วย หลังจากนักเรียนคนอื่นออกไปแ]tเหลือเพียงนักเรียนที่อัดคลิปคนเดียว เด็กชายจึงยอมทำตาม

เจ้าหน้าที่โรงเรียนซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อให้สัมภาษณ์ปักกิ่งนิวส์ เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริงและทางโรงเรียนกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการกับเหตุการณ์นี้ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่เด็กชายเคราะห์ร้ายแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการท้องถิ่นกล่าวว่ากำลังเร่งสอบสวน

ทั้งนี้ บรรดาชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นในเชิงประณามกลุ่มนักเรียนที่กลั่นแกล้งเพื่อนและเรียกร้องให้สอบสวนอย่างจริงจัง รวมถึงนำตัวคนผิดมาลงโทษ ชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเว่ยป๋อว่า “สิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นไปตลอดชีวิตของเด็กคนนี้ ส่วนคนที่ลงมือทำนั้นโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์” อีกคนโพสต์ว่า “การกลั่นแกล้งในโรงเรียนควรได้รับการจัดการอย่างจริงจังและรวดเร็วและคนรังแกจะต้องถูกลงโทษ”

ชาวเน็ตจีนเดือด! – A middle school in Longyan, Fujian province in China has confirmed that students at the school forced another male student to eat faeces in the school toilet. According to videos posted online, the students from Longyan Qiaoyu middle school asked the male student to eat the faeces while taking videos. /Sina Weibo/

According to videos posted online, the students from Longyan Qiaoyu middle school asked the male student to eat the faeces while taking videos. The boy collected faeces with his finger from the toilet. At first, he refused, as he said other students were also present. After the students left, the boy was forced to eat it, according to the videos clips online. /Sina Weibo/

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕