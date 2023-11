หลังผลสลากงวด วันที่ 1 พ.ย.

ก่อน ฮาย จะโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ของตัวเองที่ถูกรางวัลงวดนี้ พร้อมแคปชั่นว่า “รอดดดดด ไม่โบ๋ค่า… #อาภา #อาภาพรนครสวรรค์ #ฮายอาภาพรนครสวรรค์ #สวรรค์อาภา #ภาหาเลข” โดยโชว์รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 10 ใบ และเลขหน้าและเลขท้าย อย่างละ 10 ใบ

โดย ฮาย ยังได้โพสต์คลิปอีกว่า “ประกาศ กรุณาฟังให้จบ แล้วเรียกคุณหญิงเดี๋ยวนี้!! #อาภา #อาภาพรนครสวรรค์ #ฮายอาภาพรนครสวรรค์ #สวรรค์อาภา #ภาหาเลข” เจ้าตัวเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ได้ลงในโซเชียล ไม่มีเวลาลง พร้อมคลิปก่อนหวยออกไปทำงานที่ช่อง7 แล้วทุกคนขอเลข เจ้าตัวก็ตอบว่า ยายบอก 0 ลอยมา เต็มไปหมด แล้วอาจมี 3 มี 6 ก็ได้ 6 กับ 9 ตัวเดียวกัน แล้ว 1 และ 5 ไปเรียงเอานะ (ชมคลิปเฮให้เลขตรงเป๊ะทุกดอก)

โดย ฮาย เปิดคลิปจบแล้วกรี๊ดเลย บอกว่า ฉันไม่ได้ลงคลิปนี้เมื่อเช้า(วันหวยออก) ถ้าลงคลิปนี้ทุกคนจะต้องถูกกันอีกเยอะเลย แล้วเข้าทุกดอก คุณคิดว่าดิฉันพูดอย่างนี้แล้วดิฉันได้เท่าไหร่ (พร้อมหัวเราะดีใจหนัก) ด้านแฟนหวยต่างเข้ามาคอมเมนต์ อาทิ คุณหญิง เจ้าขา งวดหน้าขอใหม่ นะเจ้าคะ คุณยายฝันแม่นมากค่ะ , ฟังแม่บอกในสตอรี่อยู่ค่ะ แต่ไปซื้อเลขธูปแม่แทน เสียดายจังค่ะ , วดหน้าจะเอาแป้งไปขูดทั้งยายทั้งคุณหญิงนะคะ เป็นต้น

