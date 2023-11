หวั่นศึกลามทั่วทวีป! – เอเอฟพี และ บีบีซี รายงานวันที่ 30 ต.ค. ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง หลัง กองทัพอิสราเอล แถลงว่าเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในซีเรีย “ไม่นานมานี้เครื่องบินรบของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) โจมตีเครื่องยิงจรวดซึ่งมีการยิงเมื่อคืนนี้จากดินแดนซีเรียไปยังดินแดนอิสราเอล”

หวั่นศึกลามทั่วทวีป! – A woman holding a child covers her face amid dusty air in Al-Quds Hospital, as the conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas continues, in Gaza City, in this still image from a video released October 29, 2023. Palestine Red Crescent Society/via REUTERS

ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าวิตกกังวลอย่างยิ่งจากรายงานที่กล่าวว่ากองทัพอิสราเอลสั่งให้ผู้คนอพยพออกจากโรงพยาบาลอัล-คุดส์ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวนมากโดยไม่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องตกอยู่ในอันตราย headtopics.com

ด้านเจ้าหน้าที่สภาเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลอัล-คุดส์ กล่าวผ่านวิดีโอว่า “การอพยพหมายถึงการฆ่าพวกเขา” ส่วนนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) แถลงเรียกร้องให้หยุดยิงในฉนวนกาซ่าทันที พร้อมย้ำจุดยืนประณามการโจมตีของกองกำลังฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการโจมตีตอบโต้จากฝั่งอิสราเอล

และตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. ที่อียิปต์เปิดด่านชายแดนราฟาห์ มีขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือเข้าถึงฉนวนกาซ่าแล้ว 117 คัน ในจำนวนนี้ 33 คันเป็นรถบบรทุกที่เดินทางข้ามชายแดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนพลเรือนราว 2.4 ล้านคนที่ยังอยู่ในกาซ่า headtopics.com

