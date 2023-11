เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชี้การบุกเอาถล่ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั้นไม่ใช่งานง่ายอย่างที่เห็น พร้อมรับไม่คาดหวังว่าจะเห็น “เรือใบสีฟ้า” ทิ้ง “ปีศาจแดง” ไปไกลขนาดนี้ นับตั้งแต่ที่เขามาทำงานในอังกฤษครั้งแรก

แมนฯ ซิตี้ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมหลังบุกเอาชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด ถึงสนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แบบขาดลอย 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2023-24 นัด “แมนเชสเตอร์ ดาร์บีแมตช์” เมื่อวันที่ 29 ต.ค. จากประตูของ เออร์ลิง ฮาลันด์ นาที 26, 49 และฟิล โฟเดน นาที 80

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “เรือใบสีฟ้า” มีเพิ่มเป็น 24 คะแนนจาก 10 นัดขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ตาราง พร้อมเป็นการชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด ถึงถิ่นเกมที่ 7 ของ แมนฯ ซิตี้ ในยุคของ เป๊ป ด้วย ส่วน “ปีศาจแดง” หยุดอยู่ที่ 15 คะแนนจาก 10 นัดอยู่อันดับ 8 ตาราง headtopics.com

Manchester City’s head coach Pep Guardiola talks to Manchester City’s Erling Haaland after the English Premier League soccer match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford stadium in Manchester, England, Sunday, Oct. 29, 2023.

“จากนั้นในครึ่งหลังพวกเขาเล่นเกมรุกสองครั้ง และเราสร้างผลงานได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นหลังประตูที่สองเราก็เคลื่อนบอลได้ดี สงบขึ้น และสามารถทำประตูได้มากขึ้น ผมพอใจจริงๆ ที่จะเข้าใกล้จ่าฝูงของลีก” นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 52 ปียังยอมรับว่า เขาไม่คาดหวังที่จะเห็น แมนฯ ซิตี้ ทิ้งห่าง แมนฯ ยูไนเต็ด ไปไกลขนาดนี้่นนับตั้งแต่เข้ามาทำงานในอังกฤษเมื่อปี 2016 “ผมรู้ว่า เราทำอะไรลงไปบ้าง แต่ผมไม่รู้ว่า แมนฯ ยูไนเต็ด ทำอะไรเพราะผมไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่บอกตามตรงว่า ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนในตอนที่ผมย้ายมาที่นี่โดยมี โชเซ มูรินโญ คุม ยูไนเต็ด มี ซลาตัน อิบราฮิโมวิช เป็นกองหน้า รวมทั้งมียอดนักเตะหลายคน และโรเมลู ลูกากู (ที่ถูกเซ็นเข้ามาในปี... headtopics.com

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง อ่านเพิ่มเติม ⮕