อีริก เทน ฮาก กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชมลูกทีมว่า เล่นดีในช่วงครึ่งแรกก่อนจะมาโดนจุดโทษเปลี่ยนเกมจนทำให้พ่ายต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขาดลอย 0-3

แมนฯ ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังหลังเปิดสนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด พ่ายต่อ แมนฯ ซิตี้ คู่ปรับร่วมเมืองไปแบบขาดลอย 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2023-24 นัด “แมนเชสเตอร์ ดาร์บีแมตช์” เมื่อวันที่ 29 ต.ค. จากประตูของ เออร์ลิง ฮาลันด์ นาที 26, 49 และฟิล โฟเดน นาที 80

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปีศาจแดง” หยุดอยู่ที่ 15 คะแนนจาก 10 นัดอยู่อันดับ 8 ตาราง นอกจากนั้นพวกเขายังทำสถิติแพ้ 5 จาก 10 นัดในการเปิดฤดูกาลซึ่งย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่น 1986-87 ขณะที่ “เรือใบสีฟ้า” มีเพิ่มเป็น 24 คะแนนจาก 10 นัดขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ตาราง headtopics.com

Manchester United’s head coach Erik ten Hag walks on the field after the English Premier League soccer match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford stadium in Manchester, England, Sunday, Oct. 29, 2023. Manchester City won 3-0.

ทั้งนี้เกมต่อไป แมนฯ ยูไนเต็ด จะพบกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในฟุตบอลคาราบาว คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้ายวันที่ 1 พ.ย.นี้

