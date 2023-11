เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือ ลิเวอร์พูล ระบุแข้ง “หงส์แดง” เล่นเพื่อ หลุยส์ ดิอาซ ในเกมถล่ม น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-0 หลังแข้งทีมชาติโคลอมเบียกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องที่คุณพ่อโดนลักพาตัวไป

โดย ดิอาซ ต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันหลัง พ่อ และแม่ของเขาโดนลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยเหลือแม่ของเขากลับมาแล้ว และกำลังเร่งตามช่วยเหลือพ่อกลับมาให้ได้ ส่งผลให้ดาวเตะวัย 26 ปีไม่มีชื่อในเกมที่ ลิเวอร์พูล เปิดสนาม แอนฟิลด์ ถล่ม น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.

และในระหว่างเกมดังกล่าวหลังจากที่ ดิโอโก โชตา ยิงประตูขึ้นนำให้ทีมได้ เจ้าตัวก็ได้มีการนำเสื้อของ ดิอาซ ขึ้นมาชูเพื่อให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมรายนี้ Liverpool’s Diogo Jota celebrates after scoring his side’s opening goal holding the jersey of teammate Luis Diaz during the English Premier League soccer match between Liverpool and Nottingham Forest, at Anfield in Liverpool, England, Sunday, Oct. 29, 2023. headtopics.com

“ผมบอกเด็กๆ หลังเกมว่า สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมพูดได้คือเราเล่นได้ดีจริงๆ และยังมีพื้นที่อีกมากมายให้ปรับปรุง แต่ผมมีความสุขมากกับฟอร์มการเล่น”

