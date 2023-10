พ่อมาเลย์ลืมลูกวัย 16 เดือน – สเตรตส์ไทมส์ รายงานเหตุสะเทือนใจและเป็นอุทาหรณ์ใน ประเทศมาเลเซีย หลังจากเด็กทารกเพศหญิงวัยเพียง 16 เดือนเสียชีวิตเนื่องจากผู้เป็นพ่อลืมลูกทิ้งไว้ในรถนานหลายชั่วโมง

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลในรัฐเตรังกานู ทางตะวันออกของมาเลเซีย เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค. โดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าชายคนนี้ลืมส่งลูกที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนมาทำงานที่มหาวิทยาลัยในช่วงเช้า กว่าจะนึกได้ว่าลืมลูกไว้ในรถก็ผ่านไปจนเกือบบ่าย 4 โมงครึ่ง จึงรีบวิ่งไปที่รถและเห็นลูกสาวนอนแน่นิ่งหมดสติไปแล้ว

พ่อมาเลย์ลืมลูกวัย 16 เดือน – A 16-month-old girl in Malaysia died after her father left her in a car for hours. The incident took place at a public university in the east coast state of Terengganu on Wednesday. Malaysian media reported that the father forgot to take his daughter to a daycare centre, situated within the university’s campus where he worked, in the morning. NSTP/FOTO HIASAN headtopics.com

เจ้าหน้าที่อับดุล ราฮิม เอ็มดี ดิน ผู้บัญชาการตำรวจเขตกัวลาตรังกานู เปิดเผยว่าผู้เป็นพ่อพาลูกสาวไปที่ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัย แต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประกาศว่าทารกน้อยเสียชีวิตแล้ว ขณะที่ตำรวจรุดไปยังจุดเกิดเหตุทันทีที่ได้รับแจ้งและกำลังสอบสวนคดีภายใต้กฎหมายเด็กปี 2544 ผู้ใดมีความผิดฐานปฏิบัติไม่ดีจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ละเลย ทอดทิ้ง อาจจะถูกปรับสูงสุด 20,000 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 151,600 บาท) หรือจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

It was nearly 4.30pm by the time he remembered and he rushed to the car, and found the child unconscious. The unnamed father took the baby to the university’s healthcare centre but she was pronounced dead by the medical staff, said Kuala Terengganu district police chief Abdul Rahim Md Din. /newswav/ headtopics.com

