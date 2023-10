นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ จัดงาน Museum of YOU ใจกลางสยามพารากอน วันที่ 27-29 ต.ค. นี้ รวมไฮไลต์ 6 แบรนด์ระดับมาสเตอร์พีซ “VIA – SHUSH – BUGAAN – NARASIRI – SETTHASIRI – BURASIRI” ถ่ายทอดผ่านงานอาร์ต ‘Museum of YOU’

เราตั้งใจให้งาน Museum of YOU ครั้งนี้ ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของบ้าน ผ่านผลงาน Masterpiece ที่มีการใช้ชีวิตของ “คุณ” เป็นแรงบันดาลใจ คุณจะได้พบกับประสบการณ์ครั้งใหม่ จากคอนโดแบรนด์ล่าสุดจากแสนสิริ และอีก 4 แบรนด์บ้าน นอกจากนี้ เราได้คัดยูนิตพิเศษทั้งแนวราบและแนวสูง ที่ครบทุกความต้องการอยู่อาศัย มาการันตีราคาดีที่สุดแห่งปี* ที่หาไม่ได้อีกแล้วในปีนี้

ทั้งนี้ Via ARI ผ่าน EIA แล้ว และดำเนินการก่อสร้างในเดือนต.ค.นี้ บนสุดยอดทำเลศักยภาพ เพียง 100 เมตร จาก BTS อารีย์ พร้อมที่จอดรถ 170% Facilities แบบจัดเต็ม 2 ชั้น ออกแบบภายใต้แนวคิด Live in a Work of Art สัมผัสการใช้ชีวิตในทุกๆ วันท่ามกลางงานศิลปะ headtopics.com

พร้อมมอบการดูแลลูกบ้านแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านบริการ Concierge Service ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ระบบรักษาความปลอดภัย, LIV-24 และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย รายล้อมด้วยแหล่งไลฟสไตล์ คอมมูนิตี้และร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์มากมาย พลาดไม่ได้ สำหรับที่งาน Museum of YOU นี้ เราได้นำยูนิตจำนวน 80% ของโครงการมาเปิดให้จองเป็นครั้งแรก! ซึ่งมั่นใจว่าจะ SOLD OUT ทุกยูนิตที่นำมาขายแน่นอน

ปัจจุบันคอนโด High Rise มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 160,000-240,000 บาทต่อตร.ม. ยกตัวอย่างเช่น The Vertical Aree ของแสนสิริ ที่เปิดตัวเมื่อปี 2555 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000 บาท/ตร.ม. ปัจจุบัน ราคารีเซลเพิ่มขึ้นกว่า 50% สำหรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) อยู่ที่ 5-6% ต่อปี ส่วน Occupancy Rate อยู่ที่ 80-90% headtopics.com

