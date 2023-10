ไทย พร้อมลุยตลาดอุตสาหกรรมอวกาศด้านดาวเทียม ชี้ความสำคัญอยู่ที่นโยบายส่งเสริมการลงทุน-การค้าระหว่างประเทศ เน้นใช้งานตามภารกิจเฉพาะด้าน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.

เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของประเทศไทย และการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของประเทศไทยภายใต้ชื่องาน “Technical Programme: Thailand NGSO Policy Guideline: The Impact from Present to the Future.” ในงานสัปดาห์อวกาศแห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ Thailand Space Week 2023 headtopics.com

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผอ.

แนวทางที่ 2 นโยบายการกำกับดูแล โดยมุ่งเน้นไปที่ “Public sector Competitiveness” แนวทางนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพตลาด แต่ต้องการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หรือภารกิจเฉพาะด้าน เช่น เพื่อให้บริการดาวเทียม NGSO ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อภารกิจการศึกษา การป้องกันสาธารณภัย เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และภารกิจด้านความมั่นคง เป็นต้น headtopics.com

รองผอ.จิสด้า กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม กสทช.

