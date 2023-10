พร้อมเปิดตัว “Via ARI” คอนโดลักซ์ชัวรี่ใหม่ล่าสุดใจกลางอารีย์ ยูนิตน้อย – ที่จอดรถ 170% – Pets Allowed – ใกล้ BTS อารีย์

นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แสนสิริ เราได้เตรียมการจัดงาน Museum of YOU อย่างหนัก และเป็นการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นี้อีกครั้งในรอบ 4 ปี ฉะนั้น ทุกท่านมั่นใจได้ว่า เราได้เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่อย่าง Via ARI และ Shush Ratchathewi พร้อมคัดสรรยูนิตพิเศษพร้อม

การันตีราคาที่ดีที่สุด* Best Price Ever รวมถึงการร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดโปรแรงทิ้งทวนดอกเบี้ยต่ำครั้งสุดท้ายของปี พร้อมข้อเสนอดีๆ มอบให้กับลูกค้าผู้สนใจโดยเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น” เราตั้งใจให้งาน Museum of YOU ครั้งนี้ ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของบ้าน ผ่านผลงาน Masterpiece ที่มีการใช้ชีวิตของ “คุณ” เป็นแรงบันดาลใจ คุณจะได้พบกับประสบการณ์ครั้งใหม่ จากคอนโดแบรนด์ล่าสุดจากแสนสิริ และอีก 4 แบรนด์บ้าน นอกจากนี้ เราได้คัดยูนิตพิเศษทั้งแนวราบและแนวสูง ที่ครบทุกความต้องการอยู่อาศัย มาการันตีราคาดีที่สุดแห่งปี* ที่หาไม่ได้อีกแล้วในปีนี้ headtopics.com

“นอกจากนี้ เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาย่านอารีย์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการตอกย้ำ 2 ความยิ่งใหญ่ กับการกลับมาในรอบ 14 ปี ในย่านอารีย์ของคอนโดแสนสิริ หลังประสบความสำเร็จสร้างฟีคแบคดีเยี่ยมกับ The Vertical Aree ในช่วงปี 2555 และการกลับมาในรอบ 11 ปี ของแบรนด์ Via ซึ่งเป็น แบรนด์บูทีคคอนโดของแสนสิริและเป็น 1 ใน Aesthetic Collection โดยจะถูกพัฒนาเป็นคอนโด “Via ARI” (เวีย อารีย์) มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท สูง 26 ชั้น จำนวนเพียง 114...

ตอกย้ำความเป็นผู้นำของแสนสิริในการพัฒนาคอนโดระดับ Hi-end ที่ผ่านการคิดมาอย่างละเมียดละไม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่การดูบริบทของทำเลอารีย์ ทำเลแห่ง “Heritage Vibe” ใจกลางเมือง อบอวลไปด้วยวิถีชีวิตคนเมืองที่เรียบง่าย ประณีต และรสนิยมอันโดดเด่น แม้ยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนเป็นทำเลที่หาที่ดินได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาแบรนด์ Via ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ทั้งนี้ Via ARI ผ่าน EIA แล้ว และดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคมนี้ บนสุดยอดทำเลศักยภาพ เพียง 100 เมตร จาก BTS อารีย์ พร้อมที่จอดรถ 170% Facilities... headtopics.com

