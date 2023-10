ตะลึง “แสงเหนือ” – สเตรตส์ไทมส์ รายงานกระแสฮือฮาในเมืองสุไหงเบซาร์ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย หลังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโพสต์รูปปรากฎการณ์สุดพิสดารบนท้องฟ้าที่ละม้ายคล้าย “แสงเหนือ” ในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย โดยท้องฟ้ายามราตรีเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลายเฉดทั้งเขียวอ่อน-เขียวแก่ดูสวยสะดุดตา

บนเฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม มีผู้คนแห่แชร์รูปภาพปรากฎการณ์ธรรมชาติมากมายและหลายคนพากันแสดงความเห็นว่ามองจากที่บ้านก็เห็นท้องฟ้าสว่างเป็นสีเขียวเหมือนกัน ตะลึง “แสงเหนือ” – Residents of Sungai Besar in Malaysia could be forgiven for thinking they were looking at the northern lights in Scandinavia on Tuesday when the night sky glowed in different shades of green. /Facebook/Man Toya/

ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่เมืองชายฝั่งรัฐสลังงอร์เริ่มสังเกตเห็นท้องฟ้าสว่างเมื่อเวลาราว 20.30 น. ของวันอังคารที่ 24 ต.ค. ตามเวลาท้องถิ่น แต่ไม่มีระบุชัดเจนว่าท้องฟ้าสีเขียวสว่างไสวนี้เกิดขึ้นนานขนาดไหน รายงานระบุว่าแสงสีเขียวบนท้องฟ้ากลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ บางทฤษฎีระบุว่าเป็นแสงสะท้อนจากแสงไฟของเรือประมงใกล้ช่องแคบมะละกา headtopics.com

Photos of the natural phenomenon were shared on Facebook, with other social media users commenting they witnessed the lights from their homes too. Locals in the coastal town in Selangor first started noticing the bright rays at around 8.30pm. It was unclear how long the beautiful rays remained before they disappeared. /Facebook/Man Toya/

ส่วนทฤษฎีอื่นๆ สันนิษฐานว่าแสงสีเขียวมาจากเมฆพายุที่กระจายตัว หลังเพิ่งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง บางคนนำไปโยงกับการเมืองว่าเป็นสัญญาณการมาของคลื่นสีเขียวซึ่งเป็นสีของพรรคอิสลามมาเลเซียหรือพรรคปาส นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปรากฎการณ์แสงออโรร่าในมาเลเซียคล้ายกับที่เกิดในอเมริกาเหนือและยุโรปเพราะมีภาพแสดงให้เห็นท้องฟ้าสีเขียวสะท้อนแสงเมื่อปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าถ่ายภาพได้ที่ชายฝั่งของเกาะปังกอร์และเกาะลังกาวีซึ่งทั้งสองเกาะอยู่ทางตอนเหนือของรัฐสลังงอร์ headtopics.com

