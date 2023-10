ขายสวยไม่ขายขำ “ชาชองฮวา” อวดลุคเจ้าสาว งามเกินบรรยาย

แม้ว่าคาแรคเตอร์ในซีรีส์ของ “ชาชองฮวา” ส่วนมากจะได้รับแต่บทตลก สร้างเสียงหัวเราะให้คนดู แต่หลังจากประกาศเตรียมสละโสดในวัย 43 ปี ก็ทำเอาแฟนๆตั้งตารออยากเห็นลุคเจ้าสาวของดาวตลกรายนี้กันเป็นแถว ล่าสุดเจ้าตัวเผยภาพพรีเวดดิง ที่งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างตะลึง เพราะสวยสะพรั่งราศีเจ้าสาวจับจริงๆ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ชาชองฮวา ได้ประกาศข่าวดีว่าตนเองกำลังจะสละโสดผ่านทางต้นสังกัด IOK Company โดยระบุว่าจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่ 27 ต.ค.

งานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมลุคเจ้าสาวสุดสวยของ ชาชองฮวา กันไม่หยุด เรียกได้ว่าพ้นจากบทบาทดาวตลก ชาชองฮวา ก็คือสาวสวยคนหนึ่งดีๆนี่เอง

