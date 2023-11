ขับ'วุฒิพงศ์' พ้นก้าวไกล 'สส.ปูอัด'ถูกตัดสิทธิปมคุกคามทางเพศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2566) นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และสส.ของพรรคก้าวไกลนานกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อหาข้อยุติกรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา สส.มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี และนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้ามส่วนนายไชยามพวาน เสียงส่วนใหญ่ เห็นควรให้ขับเอาสมาชิกพรรค 106 เสียง แต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 คือ 116 เสียงของจำนวนคณะกรรมการบริ หารพรรค และสส.

ที่ประชุมเห็นว่า นายไชยามพวาน จะต้องออกมายอมรับผิด และขอโทษต่อสัง คม ขอโทษต่อผู้เสียหาย รวมถึงจะต้องชดเชยเยียวยาตามที่ผู้เสียหายต้องการแต่หากยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระทำผิด ไม่ยินดีที่จะขอโทษต่อผู้เสียหาย และไม่ยินดีที่จะชดใช้ความผิดของตนเอง ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.สพรรคก้าวไกลร่วมกันอีกครั้งเพื่อมีมติต่อไป

หลังจากนี้พรรคจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาที่มี น.ส.เบญจา แสง จันทร์ รองหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่จะปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นอีก รวมถึงมีมาตรการและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ ยืนยันพรรคให้ความสำคัญกับการไม่อดทนต่อการคุกคามทางเพศ พร้อมรับให้ความร่วมมือ หากมีการยื่นร้องคณะกรรมการจริยธรรมของสภาฯ

