ก.ดีอีเอส แจ้งเกิดศูนย์ AOC โดนหลอกออนไลน์ โทรแจ้ง 1441 เบอร์เดียวจบ

นับจากเวลาที่รับแจ้งเรื่องจากเหยื่อของโจรออนไลน์ โดยนำข้อมูล อาทิ การโอนเงินให้คนร้าย ส่งธนาคาร ให้ทำการระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับเรื่อง ทำการระงับ/อายัด ทุกๆ ทอดที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ง. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. ผู้ให้บริการมือถือ สำนักงาน ก.ล.ต. แลกเปลี่ยนข้อมูลทันที และหน่วยงานเกี่ยวข้อง บังคับใช้อำนาจตามกฎหมายที่มี ตามความเหมาะสม เช่น พ.ร.บ.

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) หรือศูนย์ AOC 1441 ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาภัยออนไลน์แก่ประชาชน พร้อมอายัดบัญชีคนร้ายสำหรับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง

