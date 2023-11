ก่อนจะแย่ไปมากกว่านี้! แกรี่ เนวิลล์ แนะ เอริค เทน ฮาก ต้องปรับเปลี่ยน

จนถึงตอนนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด มีผลงานน่าผิดหวังกับช่วงต้นฤดูกาล 2023-24 โดยล่าสุดพวกเขาเพิ่งแพ้ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0-3 คารัง โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด จนต้องตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายของศึก คาราบาว คัพ ทั้งที่ทีมของ เทน ฮาก เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้"ผมคิดว่าเขาอาจจะต้องยกเลิกเรื่องแบบนั้นบ้างเพื่อที่จะทำให้ลูกทีมเกิดอาการตกใจ และทำให้นักเตะเจอกับสถานการณ์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คืนนี้ นิวคาสเซิ่ล สมควรชนะทุกประการ แต่สำหรับ แมนฯ ยูไนเต็ด...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POSTTODAY: เผย หากผี ปลด 'เทน ฮาก' จ่ายไม่ต่ำกว่า 15 ล้านปอนด์แม้จะยังไม่มีสัญญาณจากบอร์ดของ แมนฯยูไนเต็ดกับการไล่ เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมออก แต่มีข้อมูลออกมาว่าหากเกิดการปลดจริง พวกเขาจะต้องจ่ายเงินชดเชยอย่างน้อย 15 ล้านปอนด์

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ลิขิตสวรรค์ ? 5 เกมสำคัญตัดสินอนาคต เอริค เทน ฮากอนาคตของ เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาจถูกตัดสินจาก 5 แมตช์สำคัญ หลังกุนซือชาวดัตช์ตกเป็นข่าวอย่างหนักเตรียมโดนไล่ออกเซ่นผลงานสุดย่ำแย่ในช่วงต้นฤดูกาล 2023-2024

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ขนหน้าแข้งร่วงไหม?แมนยู ต้องจ่ายเป็นสถิติหากปลด เอริค เทน ฮากเผยจำนวนเงินชดเชยที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องจ่ายให้ เอริค เทน ฮาก ถ้าเด้งตกเก้าอี้ผู้จัดการทีม ตัวเลขมากสุดเป็นสถิติสโมสรเท่ากับตอนปลด โชเซ่ มูรินโญ่ เมื่อปี 2018

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: แมนยู กล้าควักไหม?เปิดเม็ดเงินผีต้องจ่ายหากปลด เอริค เทน ฮากแมนฯ ยูไนเต็ด หนีไม่พ้นต้องควักกระเป๋าเป็นสถิติสโมสรอีกหนหากตัดสินใจตะเพิด เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมชาวดัตช์ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้จากการเปิดเผยของ เดอะ ซัน สื่อเมืองผู้ดีเมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: อย่าอีโก้จัด!กูรูซัด เอริค เทน ฮาก ควรสงบศึก เจดอน ซานโช่หลุยส์ ซาฮา อดีตกองหน้าทีม แมนฯ ยูไนเต็ด ออกโรงจวก เอริค เทน ฮาก กุนซือทีม ปีศาจแดง สมควรเลิกถือทิฐิ และแก้ปัญหาบาดหมางกับ เจดอน ซานโช่ ได้แล้วเนื่องจากมันถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ใครคุม แมนยู ดีกว่า? กางสถิติ เทน ฮาก-โซลชา หลังผ่าน48เกมเปรียบเทียบสถิติการคุมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของ เอริค เทน ฮาก และ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา ใครคุมทีมได้ดีกว่ากัน ในช่วง 48 นัดแรกในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕