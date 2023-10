การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนเพิ่มขึ้น

ดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้นเท่าเดิมในเดือนสิงหาคม ในช่วง 12 เดือนถึงเดือนกันยายน ดัชนีราคา PCE สูงขึ้น 3.4% ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

หากไม่รวมส่วนประกอบด้านอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคา PCE หลักที่เรียกว่าเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดในรอบกว่าสองปี และเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนสิงหาคม Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

– 27 ตุลาคม – นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับผลกำไรรายสัปดาห์Forex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

นักวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 45,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดForex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

เทคนิค CHF/JPY: มีความเสี่ยงที่การปรับฐานจะลดลงหลายวันForex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

ระวังการเรียกร้อง 'ไม่มีภาวะถดถอย': ข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าช้าตามความเป็นจริงForex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้นภายใน 3 อันดับแรกกำลังขาย แต่คุณไม่ควรขายForex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

Asia FX ปิดเสียงเนื่องจากความกลัวอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เยนอยู่เหนือ 150Forex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕