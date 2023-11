การบินไทยรุกตลาด ‘อินเดีย’ รับวีซ่าฟรี

ปัจจุบันการบินไทยทำการบินครอบคลุม 7 เส้นทางในอินเดีย ไป-กลับ อาห์เมดาบัด มุมไบ เดลี เบงกาลูรู ไฮเดอราบัด เจนไน กัลกัตตา โดยในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ยังเตรียมเปิดทำการบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คยา รวมทั้งยังอยู่ระหว่างศึกษาเปิดเส้นทางบินใหม่อีก 2 จุดบิน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

การบินไทยอยู่ในช่วงเร่งขยายเส้นทางบินเพื่อรองรับดีมานด์การเดินทางของผู้โดยสารที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมองว่าการขยายฐานลูกค้าผ่านพันธมิตรสายการบิน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สร้างโอกาส ล่าสุดการบินไทยได้ทำความร่วมมือกับเตอร์กิชแอร์ไลน์ส เชื่อมต่อการเดินทางจากไทยและตุรกี รวมทั้งจุดหมายปลายทางอื่นๆ โดยเฉพาะทวีปยุโรปและแอฟริกา ผ่านการใช้ตุรกีเป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) ในการเชื่อมต่อเส้นทางบินต่างๆ ซึ่งการบินไทยเคยเปิดบินกรุงเทพฯ - อิสตันบูล ในปี 2537 และหยุดทำการบินไปเมื่อ 26 ต.ค.

สำหรับเส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสตันบูล การบินไทยจะให้บริการเที่ยวบินไป - กลับ โดยทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ให้บริการด้วยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A 350 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยมีตารางบินที่สะดวกสบาย ประกอบด้วย เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน

- เที่ยวบินที่ TG901 ออกเดินทางจากอิสตันบูล เวลา 16.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. ของวันถัดไป

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: ครม.ไฟเขียว วีซ่าฟรี อินเดีย-ไต้หวัน 6 เดือนครม.ไฟเขียว วีซ่าฟรี 30 วัน อินเดีย-ไต้หวัน เริ่มตั้งแต่ 10 พ.ย.- 10 พ.ค. 2567 คาดมีนักท่องเที่ยวในปีนี้ 7 แสนคน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBSNEWS: ฟรีวีซา 'อินเดีย-ไต้หวัน' เที่ยวไทย 30 วันนาน 6 เดือนครม.เคาะฟรีวีซานักท่องเที่ยว 'อินเดีย-ไต้หวัน' เที่ยวไทย 30 วัน นาน 6 เดือนตั้งแต่ 10 พ.ย.-10 พ.ค.2567 คาดดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยอีก 1.55 ล้านคนกระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้ (31 ต.ค.2566) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: 'หุ้นท่องเที่ยว-ปั้มน้ำมัน'ยิ้ม! ครม.หั่นราคาแก๊สโซฮอล์-เพิ่มฟรีวีซ่าโบรกเห็นพ้อง 'หุ้นท่องเที่ยว-ค้าปลีก-ปั้มน้ำมัน'รับอานิสงส์ ครม.ไฟเขียวลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เวลา 3 เดือน เริ่ม เริ่ม 7 พ.ย.66 - ม.ค.67 พร้อมฟรีวิซ่า อินเดีย-ไต้หวันหนุน

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

EJANNEWS: ครม.เคาะฟรีวีซ่า อินเดีย-ไต้หวัน เข้าไทยได้ 30 วัน เริ่ม 10 พ.ย.66ติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: เคาะวีซ่าฟรี “อินเดีย-ไต้หวัน” นาน 6 เดือน ดูดเงินเข้าไทย 5.5 หมื่นล้านบาทPPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: ครม.มีมติ ฟรีวีซ่า อินเดีย-ไต้หวัน เข้าไทยได้ 30 วัน ยาว 6 เดือนชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล ระบุ ครม. มีมติ ฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ให้ชาวอินเดียและไต้หวัน เข้าไทยได้ไม่เกิน 30 วัน เริ่ม 10 พ.ย. คาดการณ์ปี2566 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า 7 แสนคน เผย ชาวอินเดีย ไต้หวัน ท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยสูง

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕