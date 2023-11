กรุงไทย ผนึก แกร็บ ขยายช่องทางเติมเงิน GrabPay Wallet ผลักดันสังคมไร้เงินสด

นายวีร์ จารุนันท์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเงิน แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยหันมาทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้ามาของธุรกิจฟินเทค รวมถึงการปรับพฤติกรรมในช่วงวิกฤตโควิดซึ่งถือเป็นตัวเร่งสำคัญ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแกร็บที่ผู้ใช้บริการทั่วประเทศเกือบครึ่งเลือกใช้วิธีการชำระเงินค่าบริการแบบไม่ใช้เงินสด ไม่ว่าจะเป็น การผูกบัญชีกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือเลือกเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของแกร็บที่เรียกว่า GrabPay Wallet อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเลือกวิธีชำระเงินด้วยเงินสด โดยเฉพาะผู้ใช้บริการในต่างจังหวัด ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 63%1 ด้วยความเคยชินของพฤติกรรม หรือการมีข้อจำกัดในด้านบัญชีธนาคารที่ใช้“เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ ล่าสุดแกร็บจึงได้ผนึกความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเชื่อมต่อระบบให้ผู้ใช้บริการแกร็บสามารถเติมเงิน GrabPay Wallet ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการพบว่ากว่า 46% ของผู้ใช้บริการแกร็บที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดมีบัญชีธนาคารกรุงไทย2อยู่แล้ว โดยเราคาดหวังว่าการเพิ่มออพชันการชำระเงินในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกและส่งเสริมให้อัตราการใช้ Digital Payment ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น”นางสาวสุพร สุนทรโรหิต Chief Business Innovation Officer บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ พร้อมผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยให้ครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงิน การประกาศความร่วมมือกับแกร็บในครั้งนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการแกร็บแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดซึ่งถือเป็นเป้าหมายระดับประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของธนาคารที่เริ่มให้ความสำคัญและหันมาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยและแกร็บยังวางแผนที่จะต่อยอดความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต เพื่อมุ่งสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้กับลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองความร่วมมือในครั้งนี้ แกร็บได้ส่งแคมเปญพิเศษ “เติมเงิน GrabPay Wallet ขั้นต่ำ 100 บาทผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รับการเติมเงินเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท” ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 นี้

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MXPHONE: แกร็บ เปิดตัวจุดรับ-ส่งบริการเรียกรถผ่านแอปฯ ในสนามบินเชียงใหม่ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงแกร็บ ประเทศไทย และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ร่วมเปิดตัวจุดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab

แหล่ง: mxphone | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: เมเจอร์ฯ ผนึก พรอนโต้ เปลี่ยนจอหนังไม่ใช้แล้วเป็น “กระเป๋าเทรนด์รักษ์โลก” เวอร์ชั่น 2เมเจอร์ฯ ผนึก พรอนโต้ เปลี่ยนจอหนังไม่ใช้แล้วเป็น กระเป๋าเทรนด์รักษ์โลก “I am Reborn from Screen” เวอร์ชั่น 2 สร้างมูลค่าเพิ่ม-ช่วยลดขยะ เปิดพรีออเดอร์ 1

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: MG เปิดโรงงานแบตเตอรี่EV กำลังผลิต 5 หมื่นก้อนต่อปีเอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี ผนึก เอ็มจี เซลส์ เปิดโรงงานแบตเตอรี่EV แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนบนพื้นที่ NEW ENERGY INDUSTRIAL PARK ด้วยกำลังการผลิตกว่า 50,000

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: SIAM HALLOWEEN พุ่งอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ Traffic ผู้ร่วมงานกว่า 3 แสน ทะยานสู่แลนด์มาร์คฮาโลวีนประเทศไทย​“SIAM HALLOWEEN ปิดสยามมันส์สยอง” แลนด์มาร์คความหลอนรับวันฮาโลวีนแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯกลายเป็น Talk of The Town หลัง DV8 ผนึก Flex 104.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: ‘ดร.ธิติวัฐ’ เชื่อมั่น นโยบาย Digital wallet‘ดร.ธิติวัฐ’ เชื่อมั่น นโยบาย Digital wallet ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และนักลงทุน ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ออมสินผนึกสยามพิวรรธน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารออมสิน ผนึก สยามพิวรรธน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat x โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน ซึ่ง ธนาคารได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕