กรี๊ดสนั่นห้างแทบแตก 'JEON SOMI' กับภาพประทับใจงานแฟนไซน์ครั้งแรก

JEON SOMI ศิลปิน K-Pop หญิงเดี่ยวที่มาแรงที่สุดแห่งยุค เจ้าของผลงานเพลง “Fast Forward” จากอัลบั้มใหม่ล่าสุด “GAME PLAN” (เกมส์แพลน) ที่ประสบความสำเร็จทะยานทะลุไปกว่า 60 ล้านวิว ได้จัดงานแฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย “JEON SOMI THE FIRST FANSIGN IN THAILAND” พร้อมแฟนคลับมาแห่รออย่างเนืองแน่น ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้า ICONSIAM

มาเป็นแขกรับเชิญของงาน ที่มาแสดงความยินดีกับสาว JEON SOMI ในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งคู่ได้มีการพูดคุยกันบนเวทีโดยหนุ่มวินได้แนะนำที่เที่ยวในประเทศไทยอย่าง “เกาะกูด” และอาหารไทยของโปรดอย่าง “หมูกระทะ” ให้สาว JEON SOMI ได้ไปลิ้มลอง

นอกจากนี้ สาว JEON SOMI ยังเอาใจแฟนคลับชาวไทย ด้วยการเดินลงไปทักทายแฟนคลับทั้งบริเวณงานอย่างใกล้ชิด เรียกว่างานนี้ทำเอาแฟน ๆกรี๊ดกันลั่นฮอลล์และใจละลายไปกับความน่ารักของสาว JEON SOMI ไปตามกัน ๆ และสาว JEON SOMI ยังสร้างความประทับใจด้วยเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับถึงกับยิ้มไม่หยุด ด้วยการเตรียมถุงของขวัญที่มีขนมของโปรดของเธอ พร้อม Photo Card สุดพิเศษที่เธอเองนั้นได้ตั้งใจเลือกให้กับแฟน ๆทุกคนด้วยตัวเองให้กับแฟนคลับที่เข้าร่วมงานทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและมาให้กำลังใจสาว JEON SOMI ในงาน "JEON SOMI THE FIRST FANSIGN IN THAILAND" ครั้งนี้

