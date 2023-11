กบน. เคาะลดราคาเบนซินทุกชนิดนาน 3 เดือนตามมติครม. ดีเดย์ 7 พ.ย.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้ ได้เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท/ลิตร และยังลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลง ตามแนวนโยบายของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

ซึ่งการปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินในครั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.66 - 31 ม.ค.

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง จึงทำการปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินดังกล่าว สำหรับฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 29 ต.ค.66 ติดลบ 74,292 ล้านบาท แบ่งเป็น ติดลบจากบัญชีน้ำมัน 28,938 ล้านบาท และติดลบจากบัญชีก๊าซ LPG อีก 45,354 ล้านบาท

"การลดราคาน้ำมันเบนซินทุกประเภทในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน ก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร รวมทั้งการลดค่าไฟให้เหลือ 3.99 บาท/หน่วย โดยการลดราคาน้ำมันเบนซิน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.

