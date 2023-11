กนอ.ปลื้มคันป้องกันน้ำท่วมในเขตประกอบการเสรีนิคมฯ บางปูเสร็จตามแผน!

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.

โดยในส่วนของความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น ขณะนี้การก่อสร้างระบบคันป้องกันน้ำท่วมเขตประกอบการเสรีดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ขณะที่กำหนดการแล้วเสร็จทั้งโครงการนั้น คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนนี้ กนอ.

ทั้งนี้ นอกจากมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่ กนอ. ดำเนินการ เช่น การพร่องน้ำในพื้นที่ จัดเตรียมปั๊มสำรอง และการดูแลระบบปั๊มให้พร้อมใช้งานแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูในการร่วมกันป้องกันน้ำท่วมด้วย โดยบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งระบบเฝ้าระวังระดับน้ำอัจฉริยะและระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) อีก 4 สถานี และมีการแชร์ข้อมูลให้แก่ กนอ.

“ปัจจุบันการก่อสร้างบริเวณเขตประกอบการเสรีนั้น ดำเนินการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมเสร็จแล้ว โดยคันดังกล่าวมีความสูง +1.

กนอ. ยังลดการระบายน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูออกสู่คลองสาธารณะด้านทิศเหนือ (คลองหกส่วน) และทิศตะวันออก (คลองลำสลัด) เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชนโดยรอบด้วย โดยการระบายน้ำจากพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในนิคมฯ จะสูบระบายลงสู่คลองชายทะเลด้านทิศใต้ รวมทั้งปิดจุดอ่อนบริเวณแนวขอบคันดินของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีระดับต่ำ เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมบางปูมีพื้นที่ประมาณ 4,942 ไร่ มีผู้ประกอบการจำนวน 358 โรงงาน แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 318 โรงงาน และเขตประกอบการเสรี 40 โรงงาน มีผู้ใช้แรงงานประมาณ 58,000 คน มูลค่าการลงทุนรวม 203,595 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกประมาณ 49,833 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกในพื้นที่ ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 2.อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม 4.อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และ 5.

