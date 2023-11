กทม.แต่งตั้งผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรก

นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนแม่บท Sustainable Bangkok เพื่อให้เป้าหมายการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIPBS: 'คลัง' เล็งรื้อเกณฑ์ 'ลดใช้ดุลพินิจ' ภาษีที่ดินฯรมว.คลัง พร้อมหารือ กทม.ทบทวนเงื่อนไขและอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังยอมรับปัญหาการใช้ดุลพินิจกระทบจัดเก็บภาษีที่ดินแปลงใหญ่ วันนี้ (31 ต.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยอดจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยรวมของกรุงเทพมหานคร (กทม.

แหล่ง: ThaiPBS | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: กทม.กำชับ 50 เขต ดูแลความปลอดภัยเทศกาลฮาโลวีน เน้นพื้นที่ ถ.ข้าวสารวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยเทศกาลฮาโลวีนคืนนี้ ว่า กทม.มีมาตรการรองรับทุกเทศกาลอยู่แล้ว ผู้ว่าฯกทม.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: อากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่สภาพอากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.รายงานสถานการณ์ประจำวันนี้ ปรากฏว่า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBSNEWS: สภาพอากาศวันนี้ ภาคใต้ฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยา เผยไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง เตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ กทม.เจอฝน 10% วันนี้ (2 พ.ย.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBS: คพ.เตือน 'กทม. - ปริมณฑล' ฝุ่นเกินมาตรฐาน 3กรมควบคุมมลพิษ เตือนว่า ในช่วงวันที่ 3 - 5 พ.ย.ที่จะถึงนี้ มีแนวโน้มว่า จะมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะใน กทม.ฝั่งตะวันออก และกรุงธนใต้ คุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับสีส้ม ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.

แหล่ง: ThaiPBS | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: 'ก้าวไกล '120 เสียง โหวต สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ความผิดคุกคามทางเพศ'ก้าวไกล'ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสส. คลอดมติขับ สส.ปราจีนบุรี ออกจากพรรคในความผิด คุกคามทางเพศ ด้วยเสียงโหวต 120 เสียง จากผู้เข้าร่วม 128 คน ส่วนในราย สส.กทม.

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕