​อิสราเอล - ฮามาส เผยคลิปวิดีโอปฏิบัติการโจมตีฝ่ายตรงข้าม

เพลงรักสุดโรแมนติก ที่หลายคนใช้ในงานแต่งจาก "โบ สุนิตา" ชมย้อนหลังรายการนักผจญเพลง REPLAY ได้ทาง www.thaipbs.or.th/SongHunterTV ครูอุทัย เจียรศิริ ผู้สืบสานงานหัตถศิลป์ชั้นสูงอย่าง “คร่ำ” งานศิลปะอย่างหนึ่งของไทยที่มักพบเห็นได้บนเครื่องราชศัสตราวุธ ทว่าถึงปัจจุบันงานคร่ำโบราณกำลังจะสูญหาย ครูอุทัย เจียรศิริจึงได้นำงานคร่ำมาพัฒนาต่อยอด ให้อยู่บนข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เงินดิจิทัลยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง ภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นใครจะเป็นผู้แบกภาระ รวมไปถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในโครงการนั้นจะนำมาจากแหล่งใด ภาษีเพียงพอหรือไม่ ? ร่วมพูดคุยกับ คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ทีดีอาร์ไอ

​ร่วมสนทนาประเด็น...​ผลการเจรจาช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกัน ความปลอดภัย และความชัดเจนในการปล่อยตัวประกันบทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! แค่เปิดตัว "ปกรณ์" มาก็หล่อหนักมาก แฟน ๆ เตรียมกรี๊ดกันได้เลย พบกันในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรัก ย้อนประวัติศาสตร์

ความรักเอย ... เจ้าลอยลมมาหรือไร .... มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร "จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี") คำร้อง : มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง : ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง : จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 ▶ ชมสดออนไลน์ Website : www.thaipbs.or.th/Live Facebook : @ThaiPBS ▶ ชมอีกครั้งทาง Website : www.VIPA.me Application VIPA : https://bit.

ฮามาส' เผยคลิปวิดีโอปฏิบัติการโจมตีฝ่ายตรงข้ามอิสราเอล - ฮามาส เผยคลิปวิดีโอปฏิบัติการโจมตีฝ่ายตรงข้าม ขณะที่ อียิปต์ยอมเปิดจุดผ่านแดนเป็นครั้งแรก เพื่อให้ชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บและชาวต่างชาติ ข้ามพรมแดนเข้าไปในอียิปต์ได้ วันนี้ (2 พ.ย.

"ฐากร" แนะรบ.เร่งทำแผนรับมือศก.ป่วน ราคาน้ำมันพุ่ง 150 เหรียญ"ฐากร ตัณฑสิทธิ์' แนะรัฐบาล 'เศรษฐา ทวีสิน' เร่งทำแผนรับมือเศรษฐกิจป่วน ชี้แบงก์โลกทำนายราคาน้ำมันพุ่ง 150 เหรียญ เหตุสงคราม 'อิสราเอล-ฮามาส' บานปลายลามตะวันอออกกลาง

สหรัฐฯ เผย พร้อมสนับสนุน อิสราเอล-ฮามาส หยุดยิงหากเงื่อนไขชัดเจน

"ศึกยิว-ฮามาส" พ่นพิษ! "โบลิเวีย" สะบั้นการทูต "อิสราเอล" - ลามหลายชาติในละตินฯส่อเค้าตัดสัมพันธ์ด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการโบลิเวีย ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล เนื่องจากไม่พอใจอย่างรุนแรงต่ออิสราเอล จากปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ฉนวนกาซา จนมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยนายเฟรดดี มามานี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโบลิเวีย แถลงว่า รัฐบาลโบลิเวีย ตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล...

นายกฯ มอบ 'ปานปรีย์' เจรจาช่วยคนไทย รายชื่อแรงงานไทย 22 คน ที่ถูกกลุ่ม 'ฮามาส' ควบคุมตัวไว้ ได้ส่งต่อให้คณะเจรจาเรียบร้อยตรวจสอบแล้ว โดยนายเลอพ...

อาจเป็นข่าวดีคนไทย!ฮามาสเผยเตรียมปล่อยตัวประกันต่างชาติบางส่วน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฝ่ายติดอาวุธของกลุ่มปาเลสไตน์ ฮามาส เปิดเผยในวันอังคาร(31ต.ค.) ว่าจะปล่อยตัวประกันต่างชาติบางส่วนออกจากฉนวนกาซา ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเจาะจง

