​สีสันวาไรตี้ (2 พ.ย. 66) | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

เพลงรักสุดโรแมนติก ที่หลายคนใช้ในงานแต่งจาก "โบ สุนิตา" ชมย้อนหลังรายการนักผจญเพลง REPLAY ได้ทาง www.thaipbs.or.th/SongHunterTV พบกับประเด็น...หนังไทยคึกคัก "RedLife" ฉายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว..."ยุ้ย จีรนันท์" ตั้งชื่อลูกตามตัวละคร ก่อนพักยาว

ครูอุทัย เจียรศิริ ผู้สืบสานงานหัตถศิลป์ชั้นสูงอย่าง “คร่ำ” งานศิลปะอย่างหนึ่งของไทยที่มักพบเห็นได้บนเครื่องราชศัสตราวุธ ทว่าถึงปัจจุบันงานคร่ำโบราณกำลังจะสูญหาย ครูอุทัย เจียรศิริจึงได้นำงานคร่ำมาพัฒนาต่อยอด ให้อยู่บนข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทําอาหารในโรงแรมชื่อดังเธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ ที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยออมชอม...

ความรักเอย ... เจ้าลอยลมมาหรือไร .... มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร "จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี") คำร้อง : มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง : ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง : จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 ▶ ชมสดออนไลน์ Website : www.thaipbs.or.th/Live Facebook : @ThaiPBS ▶ ชมอีกครั้งทาง Website : www.VIPA.me Application VIPA : https://bit.

หลายเรื่องราว อันเป็นจุดเริ่มต้น ของ ความรัก ความผูกพัน และคำมั่นสัญญา ของคนสองแผ่นดิน รินไหลจากลุ่มน้ำ “เจ้าพระยา” สู่ลุ่มน้ำ “อิรวดี” ชวนฟัง "เสน่หา" เพลงประกอบละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีในภาษาเมียนมา ที่ขับร้องโดย Daung ผู้รับบทหม่องสะ และสยาภา สิงห์ชูนุชนาฏพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เธอเดินทางกลับไปยังอดีตให้ปกรณ์ฟัง แต่ปกรณ์บอกว่าเป็นไปไม่ได้สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค

THAIPBS: สีสันวาไรตี้ (1 พ.ย. 66) | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส- เจอตัวมือพ่นกำแพง! อ.เฉลิมชัย ผลักดันเป็น Street Art จุดเช็กอินใหม่ใกล้วัดร่องขุ่น - วงดุริยางค์วิทยาลัย...

THAIPBS: 3 พ.ย. นี้ ! “ดาวพฤหัสฯ” ใกล้ “โลก” ที่สุดในรอบปี สังเกตได้ด้วยตาเปล่าตลอดคืนวันที่ 3 พ.ย. 66 Thai PBS Sci & Tech ชวนส่อง “ดาวพฤหัสฯ” ใกล้โลกที่สุดในรอบปี สังเกตได้ด้วยตาเปล่าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า

SIAMRATH_ONLINE: ผอ.เขตดอนเมืองฝากผอ.โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาสร้างบรรยากาศโรงเรียนน่ามาเรียนให้เด็กนักเรียน(1 พ.ย. 66) เวลา 07.30 น.

THAIPBS: The EXIT : บังคับใช้ กฎหมายจำกัดกากอุตสาหกรรม | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสวันนี้ เป็นวันแรกของการเริ่มต้นบังคับใช้ “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม” ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่...

THAIPBS: มติยูเอ็นในสงครามอิสราเอล-ฮามาส | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส ที่ต่อเนื่องเกินสามสัปดาห์ มีความพยายามใช้แนวทางการทูตผ่านการลงมติของสหประชาชาติ ...

THAIPBS: ปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยทั่วโลก | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตัวเอง เป็นความฝันของหลายคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิต แต่ปัจจัยด้านเศรษฐก...

