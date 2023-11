ฮามาส' เผยคลิปวิดีโอปฏิบัติการโจมตีฝ่ายตรงข้าม

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล ยังคงเดินสายพบปะทหารบริเวณแนวชายแดนด้านที่ติดกับเขตกาซา เพื่อติดตามปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอล พร้อมขอบคุณทหารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และสามารถโจมตีผู้ก่อการร้ายได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บัญชาการ พร้อมระบุว่า กลุ่มฮามาสมีแค่ 2 ทางเลือก หนึ่งยอมมอบตัวโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นก็ต้องเสียชีวิต

ขณะที่เมื่อวานนี้ (1 พ.ย.) อียิปต์ยอมเปิดจุดผ่านแดนด้านที่ติดกับเขตกาซาเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สงครามเปิดฉากเมื่อวันที่ 7 ต.ค.

