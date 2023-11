ยุบ หรือ ปรับบทบาท กอ.รมน. | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

เพลงรักสุดโรแมนติก ที่หลายคนใช้ในงานแต่งจาก "โบ สุนิตา" ชมย้อนหลังรายการนักผจญเพลง REPLAY ได้ทาง www.thaipbs.or.th/SongHunterTV พบกับประเด็น...หนังไทยคึกคัก "RedLife" ฉายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว..."ยุ้ย จีรนันท์" ตั้งชื่อลูกตามตัวละคร ก่อนพักยาวนุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทําอาหารในโรงแรมชื่อดังเธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ ที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยออมชอม...

ความรักเอย ... เจ้าลอยลมมาหรือไร .... มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร "จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี") คำร้อง : มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง : ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง : จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 ▶ ชมสดออนไลน์ Website : www.thaipbs.or.th/Live Facebook : @ThaiPBS ▶ ชมอีกครั้งทาง Website : www.VIPA.me Application VIPA : https://bit.

หลายเรื่องราว อันเป็นจุดเริ่มต้น ของ ความรัก ความผูกพัน และคำมั่นสัญญา ของคนสองแผ่นดิน รินไหลจากลุ่มน้ำ “เจ้าพระยา” สู่ลุ่มน้ำ “อิรวดี” ชวนฟัง "เสน่หา" เพลงประกอบละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีในภาษาเมียนมา ที่ขับร้องโดย Daung ผู้รับบทหม่องสะ และสยาภา สิงห์ชูนุชนาฏพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เธอเดินทางกลับไปยังอดีตให้ปกรณ์ฟัง แต่ปกรณ์บอกว่าเป็นไปไม่ได้สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค

สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใคร มาจากไหน" สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน​ ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

THAIPBS: จับกระแสการเมือง 1 พ.ย.2566 'เศรษฐา' คืนดาบกองทัพ ไม่ยุบ กอ.รมน.ยุบกอรมน Saveประชาชน ติดเทรนทวิต X ข้ามวันหลังจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เดินสายมอบนโยบายครั้งแรกที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐ มนตรี ซึ่งตามโครงสร้างนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.รมน.หรือเป็นหัวหน้าของหน่วยงานท่ามกลางกระแสข่าวลือก่อนหน้าเรื่อง “ยุบ กอ.รมน.

KOM_CHAD_LUEK: 'ก้าวไกล' ดักทาง เศรษฐา อาจไม่รับรองร่างกฎหมาย 'ยุบ กอ.รมน.''ยุบ กอ.รมน.' เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพรรค 'ก้าวไกล' ขอนายกฯใตกว้าง ยันเดินหน้าทำทุกทางเพื่อให้ได้พิจารณาร่างกฎหมายในสภา

KOM_CHAD_LUEK: นายกฯประชุม 'กอ.รมน.' สุดหวาน ชมกองทัพ คลอด 'หนองวัวซอโมเดล'นายกรัฐมนตรีเผย ประชุมร่วมครั้งแรกกับ กอ.รมน. มอบหมายภารกิจขอให้มาดูเรื่องความมั่นคง ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจ ดีใจแนวคิดเอาที่ดินทหารมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์คืบหน้า เกิดโครงการ 'หนองวัวซอโมเดล' ที่อุดรธานี ปัดเรื่อง ยุบ ' กอ.รมน.

SIAMRATH_ONLINE: 'รอมฎอน' ซัด 'เศรษฐา' ควรให้สภาถกเถียงเรื่องยุบ กอ.รมน. ไม่ใช่ปัดทิ้ง ประชาชาติเมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 นายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือร่าง พ.ร.บ.ยุบ กอ.รมน.โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก Romadon Panjor ระบุว่า...

THAIPBSNEWS: ยกระดับ “กอ.รมน.” หัวใจงานด้านความมั่นคงการเสนอยุบ กอ.รมน.ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ในหลายรัฐบาล แต่ยังมีภาพจำเดิมคือ งานความมั่นคงภายใน งานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. (กอ.ปค.)เมื่อ 50 ปีก่อน ร.ศ.ดร.

THAIPBS: ​สมรภูมิใหม่! ยุบหรือไม่ กอ.รมน. | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสปฏิบัติการชงกฎหมายยุบ กอ.รมน.ของพรรคก้าวไกลไม่ง่ายซะแล้ว หลังจากนายกฯออกมาแสดงท่าทีว่าไม่เอาด้วย แถม กอ.รมน...

