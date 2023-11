นิวคาสเซิ่ล' ผลจับสลากศึก 'คาราบาว คัพ' รอบ 8 ทีมสุดท้าย

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMSPORT_NEWS: ชัยชนะเพื่อรักษาโมเมนตัม!เจาะ 5 ข้อก่อนเกม ลิเวอร์พูล เยือน บอร์นมัธเจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันเตรียมใช้ระบบโรเตชั่นกับ ลิเวอร์พูล สำหรับเกมเยือน บอร์นมัธ ศึก คาราบาว คัพ รอบ 4 หรือ รอบ 16 ทีมสุดท้าย วันพุธที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แม้ว่า 'หงส์แดง' อาจจะไม่ได้เน้นมากนักในแมตช์นี้ แต่เชื่อว่า กุนซือชาวเยอรมัน ต้องการให้ทีมเก็บชัยชนะให้ได้ เพราะอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อรักษาโมเมนตัมการเล่น...

MGRONLINELIVE: 'แมนฯ ยู' หมดสภาพพ่าย 'นิวคาสเซิล' คาบ้าน 0-3 กระเด็นตกรอบ 16 ทีม 'คาราบาว คัพ'แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ เอริก เทน ฮาก ฟอร์มบู่อย่างต่อเนื่อง พ่ายคาบ้านให้กับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แบบหมดสภาพ 0-3 จอดป้ายรอบ 16 ทีมสุดท้าย คาราบาว คัพ

SIAMSPORT_NEWS: ลิเวอร์พูล ฟัด เวสต์แฮม, เชลซี ดวล นิวฯ! จับติ้วรอบ8ทีมสุดท้าย คาราบาว คัพผลการประกบคู่รอบก่อนรองฯ คาราบาว คัพ ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือว่าน่าดูไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อ ลิเวอร์พูล จะต้องดวลกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ส่วน เชลซี เจอ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด

SIAMRATH_ONLINE: 'เชลซี' ฟอร์มดุ! ไล่อัด 'แบล็กเบิร์น' ตกรอบคาราบาว คัพที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาว คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย คืนวันที่ 1 พ.ย.

SIAMRATH_ONLINE: 'ลิเวอร์พูล' เฉือนชนะ 'บอร์นมัธ' ผ่านเข้ารอบฟุตบอลคาราบาว คัพที่สนาม วิตาลิตี้ สเตเดี้ยม ประเทศอังกฤษ ในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาว คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย คืนวันที่ 1 พ.ย.

SIAMRATH_ONLINE: 'อาร์เซน่อล' บุกแพ้ 'เวสต์แฮม' ร่วงตกรอบฟุตบอลคาราบาว คัพที่สนาม ลอนดอน สเตเดี้ยม ประเทศอังกฤษ ในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาว คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย คืนวันที่ 1 พ.ย.

