İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun hava saldırıları başlattı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki kuşatılmış bölgeden Kuzey Gazze'yi ayırdı ve Pazartesi günü gece boyunca yoğun hava saldırılarıyla vurdu, bu da Gazze Şehri'nin yoğun sınırlarına ve bir aydan fazla süren savaşın daha da kanlı bir aşamasına hazırlık yaptı. Zaten, Filistinli ölü sayısı Pazartesi günü Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından 10.000'i geçti. Bakanlık savaşçılar ile siviller arasında ayrım yapmaz.

7 Ekim'de Hamas tarafından başlatılan saldırıda ölen çoğunluğu sivil olan 1.400 İsrailli öldü. Bu rakamlar, İsrail'in kuruluşundan bu yana en ölümcül İsrail-Filistin şiddeti dönemi haline gelen karanlık bir kilometre taşını işaret ediyor ve İsrail, Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmayı ve askeri yeteneklerini ezme sözü verdiği için sona ermiyor. Savaş kentsel çatışmaya dönüştükçe, kayıpların artması muhtemeldir. İsrail medyası, askerlerin yakında Gazze Şehri'ne gireceğini bildirdi ve yıllarca hazırlık yapmış olan Filistinli militanların muhtemelen sokak sokak savaşacağı ve geniş bir tünel ağından pusular düzenleyeceği tahmin ediliyor. İsrail askeri sözcüsü Yarbay Richard Hecht, "Onlara yaklaşıyoruz" dedi. "Çevremizi tamamladık, kuzeydeki Hamas kalesini güneyden ayırdık." Ordu, gece boyunca 450 hedefi vurduğunu ve kara birliklerinin bir Hamas üssünü ele geçirdiğini söyledi

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KHAOSODONLİNE: İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun hava saldırıları düzenlediİsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki kuşatılmış bölgeden Kuzey Gazze'yi ayırdı ve yoğun hava saldırılarıyla vurdu, bu da Gazze Şehri'ne yönelik bir saldırının ve savaşın daha da kanlı bir aşamasının beklendiğini gösteriyor.

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

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KHAOSODONLİNE: İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun hava saldırıları düzenlediİsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki kuşatılmış bölgeden Kuzey Gazze'yi ayırdı ve yoğun hava saldırılarıyla vurdu, bu da Gazze Şehri'ne yönelik bir saldırının ve savaşın daha da kanlı bir aşamasının beklendiğini gösteriyor.

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

KHAOSODONLİNE: Tayland Başbakanı, Rehinelerin Hayatta Olduğunu SöylüyorTayland Başbakanı, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından rehin tutulan Taylandlı işçilerin hayatta olduklarını gösteren fotoğraflara sahip olduklarını söyledi.

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

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