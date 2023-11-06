İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun hava saldırıları düzenledi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki kuşatılmış bölgeden Kuzey Gazze'yi ayırdı ve Pazartesi günü gece boyunca yoğun hava saldırılarıyla vurdu, bu da Gazze Şehri'nin yoğun sınırlarına ve bir aydan fazla süren savaşın daha da kanlı bir aşamasına hazırlık yaptı. Zaten, Filistinli ölü sayısı Pazartesi günü Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından 10.000'i geçti. Bakanlık savaşçılar ile siviller arasında ayrım yapmaz.

7 Ekim'de Hamas tarafından başlatılan saldırıda ölen çoğunluğu sivil olan 1.400 İsrailli öldü. Bu rakamlar, İsrail'in kuruluşundan bu yana en ölümcül İsrail-Filistin şiddeti dönemi haline gelen karanlık bir kilometre taşını işaret ediyor ve İsrail, Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmayı ve askeri yeteneklerini ezme sözü verdiği için sona ermiyor. Savaş kentsel çatışmaya dönüştükçe, kayıpların artması muhtemeldir. İsrail medyası, askerlerin yakında Gazze Şehri'ne gireceğini bildirdi ve yıllarca hazırlık yapmış olan Filistin militanlarının büyük bir tünel ağından pusular düzenleyerek sokak sokak savaşması muhtemeldir. İsrail askeri sözcüsü Yarbay Richard Hecht, "Onlara yaklaşıyoruz" dedi. "Çevremizi tamamladık, kuzeydeki Hamas kalesini güneyden ayırdık." Ordu, gece boyunca 450 hedefi vurduğunu ve kara birliklerinin bir Hamas üssünü ele geçirdiğini söyledi

:

KHAOSODONLİNE: Tayland Başbakanı, Rehinelerin Hayatta Olduğunu SöylüyorTayland Başbakanı, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından rehin tutulan Taylandlı işçilerin hayatta olduklarını gösteren fotoğraflara sahip olduklarını söyledi.

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

KHAOSODONLİNE: Tayland Başbakanı, Rehinelerin Hayatta Olduğunu SöylüyorTayland Başbakanı, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından rehin tutulan Taylandlı işçilerin hayatta olduklarını gösteren fotoğraflara sahip olduklarını söyledi.

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

KHAOSODONLİNE: Japonya Başbakanı'nın Cinsel Açıklamalar Yaptığı Sahte Video Viral OlduBir sahte video, Japon Başbakanı Fumio Kishida'nın, görünüşte canlı bir haber programında cinsel açıklamalar yaptığını iddia ederek sosyal medyada geniş çapta dolaşıma girdi.

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

TECHOFFSİDE: เข้า Discord ไม่ได้ “Sorry, You’ve Been Blocked” เกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ที่ใช้ Discord ผ่าน PC จะได้รับข้อความ “Sorry, You’ve Been Blocked” ทำให้เข้าใช้งาน ไม่ได้ ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ?

แหล่ง: techoffside | อ่านเพิ่มเติม »

KTNEWSONLİNE: อาหารทะเลจากโปรตีนพืช Ve-Sea ส่งตรงจากแล็บ สวทช.FoodSERP (ฟูดเซิร์ป) หรือ แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันแบบ One-stop service ที่ สวทช.จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ล่าสุดกับผลงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากโปรตีนพืช ชื่อ Ve-Sea

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม »