realme เปิดตัว “realme Experience Store 3.0”แห่งแรกในประเทศไทย ณ เดอะ มอลล์ ไลฟ์สโตล์ บางแค

เพื่อตอกย้ำแนวคิดของเรียลมีที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานอยู่เสมอ โดยช็อปรูปแบบใหม่นี้ได้เปิดตัวภายใต้กลยุทธ์ Leap Forward Climbing Plan กล่าวคือการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นกว่าเดิมและต้องมาพร้อมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานแบบเหนือขั้นSong Yi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเรียลมีประเทศไทย และคุณศิริ ถาวรสภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัดกล่าวว่า “การเปิดตัว realme Experience Store 3.

นอกจากนี้ยังมีเหล่าสื่อมวลชนและเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดีอย่างหนาแน่น พร้อมทั้งเหล่าเรียลแฟนที่เพลิดเพลินไปกับเกมส์และของรางวัลต่าง ๆ มากมายภายในงาน ทั้งนี้ realme เล็งเห็นถึงความสามารถของคนรุ่นใหม่อยู่เสมอ จึงได้ร่วมมือกับนักวาดภาพประกอบชื่อดังอย่างคุณ “วิพุธ อัศวเวทวุฒิ” หรือที่รู้จักกันในนาม “Viput A.” เพื่อสร้างสรรค์ไอเท็มต้อนรับวันฮาโลวีน โดยแฟน ๆสามารถเป็นเจ้าของไอเท็มสุดเอ็กคลูซีฟนี้ได้แล้ววันนี้ที่ realme Experience Store 3.

แฟน ๆเรียลมีสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ realme ได้ที่ realme Experience Store 3.0 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มอลล์ ไลฟ์สโตล์ บางแคได้แล้ววันนี้ พร้อมพบกับโปรโมชันส่วนลดสุดคุ้มและของแถมสุดพิเศษเมื่อซื้อ realme 11 Pro Series headtopics.com

หรือจะเป็นสมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดกับ realme 11 5G ที่มาพร้อมกล้องความละเอียด 108MP พร้อมระบบชาร์จไว SUPERVOOC 67W ราคา 8,999 บาท และ realme 11x 5G ที่มาพร้อมกล้อง 64MP พร้อมระบบชาร์จไว SUPERVOOC 33W ราคา 6,999 บาท หรือ realme Buds T300 ที่มาพร้อม Dynamic Bass Driver ขนาด 12.

