iQOO 12 Series เตรียมเปิดตัวที่จีน 7 พฤศจิกายน 2023 ส่วน Global รอไม่นาน 12 ธันวาคมนี้ ยืนยันเข้าไทยแน่นอน

2/11/2566 13:12:00 droidsans 2 min.

The First Android Community in Thailand