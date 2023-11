”Yritän mennä ulos, niin että piristyy” – näin syksyn pimeyttä kommentoidaan

Växjössä samassa jamassa oltiin vuonna 1993.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: ”Five nights at Freddy's” lockar storpublik på bio. Varför?Datorspelsbaserade skräckfilmen ”Five nights at Freddy's” seglade in som etta på biotoppen. Ingen optimal skräckis men intressant som fenomen.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Lista: Stockholmsbörsens yngsta direktörer - William Lundin ny ettaWilliam Lundin, född 1993, tar över som VD för oljebolaget IPC. Med sina 30 år blir han också med marginal den yngsta VD:n på Stockholmsbörsen.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Nämä ovat uutispäälikkö Marko Säävälän kolme vinkkiä suomen kielen kehittämiseenKymmenen vuotta sitten, Våga finska-projekti toi Markon ulos ruotsinsuomalaisesta kaapista. Nykyään hän toimii Ruotsin radion suomenkielisen toimituksen uutispäällikkönä ja puhuu ensimmäistä kertaa aikuisiässään suomea päivittäin.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Vi säger ja till mycket i HaverdalVi säger ja till en omprövning av Framtidsplan 2050, menar skribenten.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Suomenruotsalainen Sebastian: Puhun ruotsia ulkomailla tilanteen mukaanTukholmassa asuva suomenruotsalainen Sebastian Kåla käyttää Brysselin terrori-iskusta huolimatta jatkossakin ruotsin kieltä matkustaessaan ulkomailla.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Gangstarap ja siihen kuuluva kulttuuri leimaavat myös suomalaista katujengiläistäSuomessa katujengeihin ja niiden välittömään läheisyyteen kuuluu parisataa henkilöä. Tilanne on kaukana ruotsalaisesta jengirikollisuudesta, mutta molempia yhdistää gangstarap-musiikki ja siihen liittyvä kulttuuri.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕